Gaziosmanpaşa'da iş adamı cinayeti kamerada İzle

-Şüphelinin sevki

-Öldürülen iş adamının fotoğrafı

-17 Aralık tarihli arşiv



( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşa’da iş adamı Fırat Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı- İş adamı alacak verecek meselesi yüzünden öldürülmüş İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da iş adamı Fırat Yıldırım'ın lüks cipinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı. İş adamı cinayeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Gaziosmanpaşa, Hayrettin Paşa Mahallesi, 1058. Sokak üzerinde 17 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Fırat Yıldırım isimli iş adamı sokak üzerinde aracına bindiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sırasında abi kardeş oldukları öğrenilen V.K ve Y.K isimli şahıslar polis merkezine giderek teslim oldu. Teslim olan şüphelilerin hayatını kaybeden Fırat Yıldırım’dan alacakları olduğunu belirterek, bu paranın tahsilatı için A.B. isimli şahısla anlaştığını söyledi.



Olay günü V.K. ve Y.K. ve A.B. isimli şahısların Fırat Yıldırım’la görüşmek için yanlarına gittiği ancak A.B. isimli şahsın silahını çıkarak Fırat Yıldırım’a ateş ettiği ortaya çıktı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat Yıldırım’ı öldürdüğü iddia edilen A.B.’nin ise kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Şüphelinin İzmir’de olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Şüpheli düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından şüpheli A.B. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.B.’nin tutuklandığı öğrenildi.

