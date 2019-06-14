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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da İmamoğlu mitingine gelen CHP’lilerden AK Parti standına tepki

Gaziosmanpaşa’da İmamoğlu mitingine gelen CHP’lilerden AK Parti standına tepki

Olay anından görüntü

Polis Çatışma Geçmiş Olsun Osmanpaşa Miting Alanı 

-Standlardan görüntü
-Polislerden görüntü
-Hasan Tahsin Usta ziyaret
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa’daki mitingi için toplanan bazı CHP’liler AK Parti standına tepki gösterdi. AK Parti standına gitmek isteyen partililere polis engel olurken, yaşanan gerginlik kısa sürede son buldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa Meydanında yapacağı miting için toplanan bazı partililer, miting alanının yakınında bulunan AK Partinin standına tepki gösterdi. Bazı CHP’lilerin AK Parti standına doğru gitmeye çalışması gerginliğe neden oldu. Yaşanan olay karşısında Gaziosmanpaşa Meydanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekiplerinin araya barikat kurması ve polisin müdahale etmesiyle ortalık sakinleşirken, bir süre sonra tartışmaya karışan partililer olay yerinden ayrıldı. Öte yandan yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, olayın yaşandığı AK Parti standını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada stant görevlileriyle konuşan Başkan Usta, “İstanbul için ülkemiz için, geleceğimiz için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bizler kavga, çatışma taraftarı değiliz, toplumun barışı huzuru AK Parti’de’ diyerek nasihatlerde bulundu.
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