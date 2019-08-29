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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Otobüsün gelme anı

Halk Otobüsü Osmanpaşa Mobilya Otobüs Şoförü Direksiyon 

-Kaza anı
-Bir kişinin son anda kaçma anı
-Camların kırılma anı
-Yolcuların çıkma

( İSTANBUL )- Yolcular camı kırarak dışarı çıktı- Otobüs kazasından gençten örnek davranış- Otobüs içerisindeki yaşlı iki kişiyi kırılan camdan kucağında indirdi İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaza yapan otobüsün içerisindeki yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıktığı ve altta katta bulunan bir kişinin son saniyede kaçarak kazadan kurtulduğu görülüyor. Öte yandan bir gencin yaşlı bir adamı ve kadını da kucaklayarak indirdiği görüldü.
Kaza, Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, otobüsün kaza anını gösteren yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza yapan otobüsün içerisindeki yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıktığı ve altta katta bulunan bir kişinin son saniyede kaçarak kazadan kurtulduğu görülüyor. Öte yandan bir gencin yaşlı bir adamı ve kadını da kırılan camdan dışarı kucaklayarak indirdiği görüldü.
Diğer yolcular ise kapılardan çıktığı görülüyor.
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