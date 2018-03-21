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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da down sendromlu çocuklar yürüyüş yaptı

Gaziosmanpaşa'da down sendromlu çocuklar yürüyüş yaptı

Yürüyüşten görüntü

Farkındalık Osmanpaşa İyi Çocuklar Kullar Öğrenciler 

-Röportaj
-Başkan Yardımcısı Ahmet Berber’den röportaj
-Genel ve Detay görüntüler
-Sergiden görüntüler
-Hava kalitesi ölçüm aracından görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Fidan dağıtımından görüntü

( İSTANBUL )- Down sendromlu çocuklar Orman Haftası'na dikkat çekmek için fidan da dağıttılar İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde yapmış olduğu etkinlikte down sendromlu çocuklar hem yürüyüş yaptı, hem de Orman Haftası'na dikkat çekmek için öğrencilere fidan dağıttılar. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde yapmış olduğu etkinlikte down sendromlu çocuklar hem yürüyüş yaptı, hem de Orman Haftası olması sebebiyle, farkındalık oluşması için öğrencilere fidan dağıttılar. Down sendromlu çocuklar yürüyüşte “+1 farklıyız, farkında mısın” şeklinde söyledikleri sloganlar attı. Yürüyüşün ardından Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde down sendromlu çocukların fotoğraflarının bulunduğu sergiyi çocuklar velileriyle birlikte gezdiler. Programda ayrıca Orman Haftasına dikkat çekildi. Gaziosmanpaşa Meydan'da kurulan Hava Kalitesi Ölçüm Araçlarında havanın kalitesi ölçüldü ve öğrencilere çevreyi ve havayı koruma konusunda bilgiler verildi.
Son olarak Down sendromlu çocuklar, okullardan gelen öğrencilere fidan dağıttı.
“Down sendromlu çocuklarımızın bu ağaçları dağıtması ayrı bir farkındalık oldu” Down Sendromlular Farkındalık Günü ve Orman Haftası’nın bir arada olmasına dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber “Çocukların, temiz havanın farkındalığını hissetmesi bakımından fidan dağıtıyoruz. Aynı zamanda down sendromlu çocuklarımızın bu ağaçları dağıtması ayrı bir farkındalık oldu. Temiz havanın, Orman Haftası’nın down sendromlu çocuklarımızın bir arada bugünü kutlamaları bu şekilde sona ermiş oldu” ifadelerini kullandı. “Bizim yaşama kaynağımız” Çocuğunun çok özel olduğunu dile getiren Mustafa Öznur “Gerçekten bu var ya, bizim yaşama kaynağımız. Ama bizim hiç aklımızdan geçmiyor çocuğumuzun böyle olmasına dair. Hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Bu daha özel. Zaten bu bir akşam evde olmadığı zaman stres var sanki üzerimizde” şeklinde konuştu.

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