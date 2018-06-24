Gaziosmanpaşa'da coşkulu kutlama

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( İSTANBUL )- AK Partili vatandaşlar, Gaziosmanpaşa meydanına akın etti İSTANBUL



- Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla her yaştan vatandaş Gaziosmanpaşa meydanına akın etti. Araçlar uzun konvoylar oluştururken, vatandaşlar da sevinç gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte kutlamalar yurdun dört bir yanında devam ediyor.Gaziosmanpaşa meydanına da ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla her yaştan insan akın etti. Araçlar uzun konvoylar oluştururken, vatandaşlar da sevinç gösterisinde bulundu. (TA-ZA-

