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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da çay ocağına sahte içki operasyonu Video

Gaziosmanpaşa'da çay ocağına sahte içki operasyonu Video

Operasyondan detaylar

Sahte İçki Çay Ocağı İçki Şişesi Sahte İçki Operasyonu Kaçak İçki 

-Baskından detay
-Kaçak içkilerden detay
-Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Çay ocağında sahte içki üreten şahıslara şok baskın İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da çay ocağı diye kullanılan mekana düzenlenen baskında çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, edinilen bilgiye göre, yapılan planlı takip çalışmaları sonucu Küçükköy’de kaçak içki üretilen bir çay ocağı olarak da kullanılan mekana baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sahte içki, bandrol, boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suçüstü yapılan baskında biri yabancı uyruklu, diğeri U.K. adındaki iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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