Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da çatı yangını - İSTANBUL Haberi

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntülerGaziosmanpaşa'da çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis Osmanpaşa Çatı Yangını 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı