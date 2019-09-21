Gaziosmanpaşa'da çatı yangını - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntülerGaziosmanpaşa'da çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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