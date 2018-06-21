Gaziosmanpaşa’da bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti

-İntihar eden şahıs

-Polis ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Meraklı sürücüler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs viyadükten aşağı atlayarak intihar etti. Yolun ortasına düşen şahıs ve meraklı sürücüler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay, Hekimsuyu Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek şahıs, TEM otoyolu üzerindeki Gaziosmanpaşa Viyadüğü’nden aşağı atlayarak intihar etti. Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri viyadükten atlayan şahsın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan intihar eden şahsın yol ortasına düşmesi nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Meraklı vatandaşların da etkisiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

