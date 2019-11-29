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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da araç alev alev böyle yandı

Gaziosmanpaşa'da araç alev alev böyle yandı

- Araç yangını detay

Polis Bild Osmanpaşa Polis Ekipleri 

-- İtfaiye detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yolda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken araç kullanılmaz hale geldi. Gaziosmanpaşa meydan geçitte seyretmekte olan bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tutuşarak yanmaya başladı.
Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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