Gaziosmanpaşa'da araç alev alev böyle yandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yolda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken araç kullanılmaz hale geldi. Gaziosmanpaşa meydan geçitte seyretmekte olan bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tutuşarak yanmaya başladı.

Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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