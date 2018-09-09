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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da Afganların kriket keyfi İzle

Gaziosmanpaşa'da Afganların kriket keyfi İzle

Çocukların kriket oynaması

Bild Kriket Osmanpaşa 

-Oyundan görüntüler
-Ellerindeki tahta
-Çocuklarla yapılan röportajlar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Afganistan uyruklu çocuk ve gençler yoğun geçen günün ardından sokakta bulabildikleri tahta ve tenis topu ile kriket oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Çalışmak için Türkiye'ye gelen Afganistanlılar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan kriketi de unutmadı. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yaşayan Afganistanlı çocuklar, ülkelerinde yaygın bir şekilde oynanan kriketi imkanları olmadığı için bulabildikleri tahta parçası ve tenis topu ile oynamaya çalıştı. Çocukların kriket oyunu renkli görüntüler oluşturdu. Afganistan’dan okumak için geldiğini belirten Osman “Bu oyun Afganistan da çok oynanıyor ben buraya okumak için ailemle geldim ailem buradaydı ama annem gitti biz babam ile kaldık" dedi.
Afganistan gelerek burada kağıt toplayarak geçimini sürdüren Mahmut ise “Afganistan dan geldim orada oynuyordum. Oynadığımız tahta kötü Afganistan’da oynamak için güzel yerler var” diye konuştu.

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