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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatı katında yangın

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatı katında yangın

Yangının olduğu yerden görüntü

Çatı Katı Baros Osmanpaşa Yangına Müdahale Trol 

- Vatandaşlar ile ropörtaj

( İSTANBUL )- 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1004 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.
Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının meydana geldiği binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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