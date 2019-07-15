Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlendi

-Gazi ve şehit aileleri röportajları

-Belediye Başkanı Usta röportajı

-Kaymakam ile röportajı

-Anıta karanfil sunumu



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Belediyesi, milletin vatanına sahip çıkarak destan yazdığı 15 Temmuz direnişinin 3'üncü yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri buluşturdu. Programa katılan vatandaşlar 251 şehidin isminin yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bıraktı. Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen ve 15 Temmuz şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Yapılan kahvaltının ardından şehit aileleri ve gazilere plaket takdimi yapıldı. 251 şehidin isimlerinin yazılı olduğu 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda devam eden programda edilen duaların ardından anıtlara karanfil bırakıldı. Şehitlere rahmet dileyen Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “İstanbul 15 Temmuz hain darbe girişiminin en yoğun yaşandığı ama aynı zamanda milli iradenin, milletimizin göğsünü açıkça siper ettiği çok önemli noktalardan birisi. O anlamda ben hem İstanbul hem Gaziosmanpaşa’da bu önemli hain kalkışmaya karşı göğsünü siper eden tüm gazilerimizi, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“15 Temmuz bu millete yapılan ihanetlerin ortaya çıktığı gündür” 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını ve unutturmak isteyenlere de izin vermeyeceklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her şeyden önce 15 Temmuz’un üçüncü seneyi devriyesi münasebetiyle tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyor, gazilerimize huzurlu yaşamlar diliyoruz. Bugün burada millet olarak bu günü tekrar anabiliyorsak, tekrar şükrediyoruz. Tabi ki 15 Temmuz unutmayacağımız unutamayacağımız, unutturmayacağımız anlamlı, önemli bir gün. Aynı zamanda unutturmak isteyenlere, bu işi bir senaryo, tiyatro olarak görenlere, 15 Temmuz ruhuna karşı direnenlere, 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitleri hiçe sayanlara karşı da direnişimiz devam edecek. Onlara da unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimizde yaşamadığımız, yaşamak istemediğimiz, millet adına da utanç duyduğumuz Türk ordusunu karalamaya çalışan, milleti yok etmeye çalışan önemli bir operasyonun sonucudur. 15 Temmuz aslında bu zamana kadar bu millete yapılan ihanetlerin ortaya çıktığı önemli bir gündür” dedi.

“Duyar duymaz sokağa çıktı” 15 Temmuz gecesi şehit olan Servet Asmaz’ın eşi Sema Asmaz, “Evde beraberdik. Haberlerde izledi. Duyar duymaz sokağa çıktı. Çıkar çıkmaz da zaten vurulmuş. Polislere yardım ederken karşı çıktılar diye vurulmuş” şeklinde konuştu.

“Kanların üzerine basarak geziyorduk” Saraçhane’de o gece vurulan ve hastanede yaşadıklarını unutamadığını belirten 15 Temmuz gazisi İsmail Çimen, “Ben o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane’ye gittim. Önce Vatan’a gidiyorduk. Sonra Belediyede sıkıntı olduğunu duyduk oraya gittik. O gece ben Saraçhane’de vuruldum. O gece vurulduktan sonra hastanenin acil servisine gittik. Orayı hiç unutamıyorum. Orada yerler kandı. Kanların üzerine basarak geziyorduk. İnsanlar sağa sola koşuşturuyordu. Sürekli dua eden insanlar vardı. Vurulup da şehit olan insanlar, yaralı olan insanlar, o anı hiç unutamıyorum. 15 Temmuz’u gelecek nesillere çok güzel aktarmak lazım, unutturmamak lazım” ifadelerini kullandı.

