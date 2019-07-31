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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da 1 milyon lira değerinde nargile tütünü ele geçirildi

Gaziosmanpaşa’da 1 milyon lira değerinde nargile tütünü ele geçirildi

-Operasyon görüntüsü

Osmanpaşa İmalathane Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşa’da merdiven altı tütün imalathanesine operasyon: 3 gözaltı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da merdiven altı tütün imalathanesine düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretilen 3 ton boyalı nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olan tütünlerin üretimini yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi’nde merdiven altı sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, baskın düzenledikleri imalathanede biri Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Değeri 1 milyon lira olan 3 ton tütün ele geçirildi Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan merdiven altı imalathanede inceleme yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan toplam 3 ton nargile tütünüyle birlikte üretimde kullanılan çok sayıda renklendirici, aroma, tütünlerin hazırlanmasında kullanılan karma makinesi, paketleme makinesi ve Türkiye’de ticareti yasak olan bir markanın ambalajlarına el koydu. Kaçmak için gizli geçit yapmışlar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin imalathanede yaptığı incelemede, sağlıksız koşullarda nargile tütünü üretimi yaparak insan sağlığını tehlikeye atan şüphelilerin herhangi bir polis baskınında kaçmak için duvarı kırarak gizli geçit yaptıkları belirlendi. Hazırladıkları gizli geçitten kaçamadan polis ekiplerince yakalanan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. (SÜ- ÖY-
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