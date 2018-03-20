Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden başarılı olan sporculara 100 bin TL para ödülü

-Sporculardan görüntü

-Salondan genel görüntü

-Başkanın konuşması

-Ödül töreni

-Sporcularla röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Belediyesi düzenlediği tören ile yarışma ve turnuvalarda başarılı olan 67 sporcusuna para ödülü verdi. Sporculara toplamda 100 bin TL dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi sporda da başarıya teşvik etmek amacıyla gençlere ödül vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde Muay Thai, Kick Box, Karate, Taekwon-do, Badminton ve Vücut Geliştirme alanlarında düzenlenen yarışma ve turnuvalarda başarılı olan 67 sporcusunu para ile ödüllendirildi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, sporcular ve ailelerin bir araya geldiği ödül törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Toplamda 100 bin TL ödül dağıtıldı Muay Thai Büyükler Dünya 1'incisi ve Büyükler Avrupa 2'ncisi Bediha Taçyıldız, Muay Thai Büyükler Dünya 2'ncisi ve Büyükler Avrupa 1'incisi Zübeyir Barın, Muay Thai Büyükler Dünya 3.sü ve Büyükler Avrupa 1'ncisi Osman Çeken, Vücut Geliştirme Büyükler Dünya 1'ncisi Sedat Bekdemir, Taekwon-Do Yıldızlar Dünya 3'ncüsü Ahmet Can Timagur ve Karate Gençler Avrupa 3'ncüsü Emin Aksoy başta olmak üzere toplamda 67 sporcuya ödülünü ilçe protokolü ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti. "Spor kültürünü geliştirmek durumundayız" Ödül töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ilçede spor alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. Gaziosmanpaşa için sporun önemine de vurgu yapan Başkan Usta, "Gaziosmanpaşa'nın tarihi yeri yok, turistik mekanları yok, denizi yok. En azından biz gençleri sporla meşgul edecek altyapıları yapmak ve en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Biz mekanları bu şekilde tamamlarken, sizlerin de bu zamana kadar göstermiş olduğunuz özveriyi daha ileri noktaya taşıyarak ilçemizdeki spor kültürünü geliştirmek durumundayız" dedi.

Törende ödül alan Muay Thai Büyükler Dünya 1'incisi ve Büyükler Avrupa 2'ncisi olan Bediha Taçyıldız, ödül töreni hakkındaki düşünceleri dile getirdi. Türkiye adına başarı kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden genç sporcu, "İşim bundan sonra daha da zorlaştı çünkü bu başarıyı korumam gerekiyor. 2 ay sonra tekrar dünya şampiyonasına gidiyorum Meksika'da. İnşallah orada da bayrağımızı göndere çekeceğim" dedi.

Türkiye'de 2017 Vücut Geliştirme Şampiyonlar Şampiyonu ve 2017 Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu olan Sedat Bekdemir de sporculara verdiği destekten dolayı Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

