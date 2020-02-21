Gazino önünde çıkan tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden detaylar

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( ESKİŞEHİR )- Bir kişinin yaralandığı olayda 5 firari şüpheli yakalandı ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de, bir gazino önünde çıkan silahlı kavganın firari 5 şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; olay Kanlıpınar mevkinde faaliyette bulunan bir gazino önünde yaşandı. Dün gece saat 03:45 sıralarında gazino çalışanları ile bir grup arasında tartışma meydana geldi. İki grup arasında tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle B.T. (38) isimli şahıs açılan ateşle ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgeye intikaliyle olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı şahıs Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ardından polis ekipleri, olay yerinden firar eden şüphelilerin kimliklerinin tespiti, yakalanması amacıyla çalışmalara başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli ekiplerce operasyon başlatıldı. Ekipler düzenlenen operasyonla, Şarhöyük, Fevziçakmak ve Zafer mahallelerinde şüphelilere ait adreslere girerek, adreslerde yapılan aramalar sonucunda T.T. (48), S.A. (41), T.V.A.D. (33), F.G. (24) ve B.T. (38) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametlerde yapılan aramalarda ise, 3 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ve çok sayıda av fişeği ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.



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