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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gazinin yıllar sonra gelen madalya sevinci- DENİZLİ Haberi

Gazinin yıllar sonra gelen madalya sevinci- DENİZLİ Haberi

- Gazi Turgut Bozkurt'un evinde eşiyle oturması - Turgut Bozkurt'un gazilik madalyası - Turgut Bozkurt kurtarıldığı anlara ait fotoğrafları göstermesi - Turgut Bozkurt ile röportajDENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Kıbrıs Barış Harekatı'na 18 yaşında deniz astsubay rütbesiyle katılan 63 yaşındaki Turgut Bozkurt, 45 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderilen madalya ve beratını almanın mutluluğunu yaşıyor.Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Bozkurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 45 yıl önce 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptı.Türk pilotlarının yanlışlıkla vurduğu gemiden denize indirdikleri bot sayesinde kurtulan askerler arasında yer alan Turgut Bozkurt, o dönemde tuttuğu günlükleri ve şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını özenle muhafaza ediyor.Bozkurt şu günlerde, 45 yıl sonra KKTC tarafından verilen gazilik madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.Duygularını AA muhabirine anlatan Turgut Bozkurt, ölmeden gazi madalyasını aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için harekattan 25 yıl sonra Muharip Gaziler Derneğince "Anı Madalyası" bastırıldığını hatırlatan Bozkurt, şunları söyledi:"Bizim için anlamı büyük olan madalyamızı aldık. Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu ve bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. 2013'te Kıbrıs Meclisi tarafından 'Milli Mücadele Madalyası' verileceğini duyunca umutlarımız yeşerdi ama bir türlü madalya gelmek bilmedi. Bu içimizde yaraydı. 45 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyamızı taktık. Madalyayı alınca çok gururlandım. Ölmeden madalyayı göğsüme takmak çok güzel bir duygu. Şeref ve gururla taşıyacağımız bir madalyamız oldu."Turgut Bozkurt, çocuklarına şeref mirası bırakabileceği için sevinçli olduğunu da sözlerine ekledi.

Gaziler Şehit Muhabir Kabil Irak 

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