Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Gaziler Günü' korteji - KARABÜK

'Gaziler Günü' korteji - KARABÜK

"Gaziler Günü" korteji - KARABÜK - Törenden detaylar Karabük 'te "Gaziler Günü" kortejiKARABÜK (AA) - Karabük 'te Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
İstasyon Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, gaziler, aileleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Burada Atatürk Anıtı'na Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ve gazi derneklerinin başkanları çelenk sundu.Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören, tebriklerin kabulüyle sona erdi.Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Gaziler Saygı Duruşu 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı