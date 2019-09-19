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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Gaziler Günü' etkinliği - BURDUR

'Gaziler Günü' etkinliği - BURDUR

"Gaziler Günü" etkinliği - BURDUR - Törenden görüntüler - Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın, Atatürk Anıtı'na Çelenk sunması - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar'ın konuşması - Dernek ziyaretinden görüntü Burdur 'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mareşal Rütbesi ile Gazilik unvanın verildiğini hatırlattı.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını ifade ettiklerini belirten Okyar, şöyle konuştu:"Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül, aynı zamanda Türkiye Gaziler Derneği'nin kuruluş yıl dönümüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetini korumak için mücadele eden asker, polis, korucu, muharip gaziler, ve tüm vatandaşların kahramanlık ve şeref günüdür. 19 Eylül, Türk halkının kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsının taçlandırıldığı bir gündür."Törene katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç törenden sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesini ziyaret etti.

Gaziler Polis Saygı Duruşu Cesar Kahramanlık 

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