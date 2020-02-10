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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantepliler güne karla uyandı İzle

Gaziantepliler güne karla uyandı İzle

genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Yağan Kar Yağışı Irak 


- Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.
Gaziantep'te günlerdir etkili olan ve geceleri eksi 10 dereceleri gören soğuk havalar bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde de havanın eksi 5 derece civarında olduğu kent merkezinde kar yağışı başladı.
Kısa süre yağan kar yerini güneşe bıraktı.
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