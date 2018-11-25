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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
-Gaziantepli kadınlardan birlik mesajı

-Gaziantepli kadınlardan birlik mesajı

basın açıklaması, kadınların afiş kaldırmaları, genel detaylar,

( GAZİANTEP ) - Gaziantepli kadınlardan birlik mesajı GAZİANTEP

Ayetler Protesto Beraberlik Basın Açıklaması Cinayet 


- 25 Kasım'da "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" adı altında kadınlara yönelik şiddet protesto edilirken, Gaziantepli kadınlar da ortak bildiriye destek vererek şiddeti lanetledi. Kadınlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gaziantep'teki Kırkayak Park'nda toplanan kadınlar, Türkiye genelinde ortak okunan bildiriyle kadına yönelik şiddet lanetlenirken, "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü"nde birlik beraberlik mesajı verildi.
Gaziantep'teki kadınlar adına açıklamalarda bulunan Gaziantep Kadın Meclisi üyesi Elçin Meriç, "Bugün bizler de Gaziantep Kadın Meclisi olarak 25 Kasım için, tüm kadınlar için burada bir araya geldik. Bu bu açıklamamız sadece Gaziantep'te değil, 20 farklı ilde yapılıyor. Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti ve baskıyı durduracağız. Her günümüz kadına yönelik türlü şiddetle mücadele etmekle geçiyor" dedi.
Bildirinin okunmasının ardından kadınlar "Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz" diyerek açıklamalarına son verdiler. (SVY-LO-Y)
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