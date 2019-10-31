Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Polis ekipleri, yaptığı aramalar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP


- Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı