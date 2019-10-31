Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı



- Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.



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