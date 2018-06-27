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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep Üniversitesi'nden düşen uçak ile ilgili açıklama İzle

Gaziantep Üniversitesi'nden düşen uçak ile ilgili açıklama İzle

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( GAZİANTEP )- Rektör Prof. Dr. Ali Gür, uçağın pilotunun öğrenci olduğunu açıkladı GAZİANTEP

Başsağlığı Cenaze Eğitim Uçağı Düşen Uçak Yazılı Açıklama 


- Gaziantep Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bugün Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, cenazesine ulaşılan pilotun öğrenci olduğunu açıkladı.
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, yaptığı yazılı açıklamada, "27.06.2018 Çarşamba günü yerel saatle 07.00’da eğitim maksadıyla havalanan TC-GUB tescil kodlu uçağımız ile saat 08:00 civarında temas kesilmiş olup uçağın enkazına Besni merkezde ulaşılmıştır. Yalnız uçuş görevini icra eden öğrenci pilot Mehmet ÖNAL’ın naşına Jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığı bildirilmiştir. Kazada yaşamını yitiren kursiyer pilota Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. (SD-
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