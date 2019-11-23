Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti Haberi

Gaziantep'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti Haberi

STK temsilcilerinin ailelerle görüşmesi

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Bünyamin Gürdal açıklaması
-Duaların okunması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen bir grup STK temsilcisi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP il binası önünde toplanan 57 aileye destek ziyareti sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen STK temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanılığı önündeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ailelerin yanlarında oldukları mesajının verdi. Grup adına açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen Nizip temsilcisi Bünyamin Gürdal, yaptıkları ziyaretle ailelere destek olmak istediklerini söyledi.

Ailelerin acılarının bitmesi için sürekli dua ettiklerini belirten Gürdal, ''Annelerin sağ salim çocuklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Allah bu acılarını dindirsin, bir daha memleketimize, milletimize, anne ve babalarımıza böyle acıları yaşatmasın. Her zaman kalbimiz ve fikrimizle yanlarındayız. Yalnız değiller. Devletimiz de elinden gelen çabayı sarf ediyor. İnşallah bu genç yavrularımız bir an önce anne ve babalarına kavuşurlar'' dedi.
Ziyaret yapılan dualarla son buldu. (SI-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı