Gaziantep'teki trafik kazası

- Kazanın meydana geldiği olay yeri ve iş yeri kamerası görüntüleri - Kaza anı, vatandaşların koşturmaları ve telefonla sağlık ekiplerine haber vermeleri - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Hacıali Öztürk Mahallesi Vatan Caddesinde plakasız motosikletiyle, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile çarparak ağır yaralanan Mahir Yoldaş (21), Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.Yoldaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, motosiklet sürücüsü Yoldaş’ın önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım