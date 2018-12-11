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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı

Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı

adli tıp kurumu

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Silahlı Çatışma Ağır Yaralı Adli Tıp Kurumu 

-cenazenin alınması
-araca konulması
-arşiv
-fotoğraflar

( GAZİANTEP )- Ağır yaralan kebap ustası, olaydan 16 gün sonra öldü GAZİANTEP

- Gaziantep'te 16 gün önce meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı. Olay günü restoran ortaklarından biri ölürken ağır yaralı olan diğer ortak ise 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir restoranun ortakları Hakan Yıldırım(25) ve Coşkun Arslankurt(36), 25 Kasım Pazar günü restorana gelen M.Ç. ile E.P. şahıslar ile tartışmaya başlamış, çıkan silahlı çatışmada ise restoran işletmecilerinden Hakan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken Coşkun Arslankurt ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini sürdüren Coşkun Arslankurt, olaydan 16 gün sonra hayatını kaybetti. Coşkun Arslankurt'un cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. İşletme ortaklarından olan kebap ustası Coşkun Arslankurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (SD-
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