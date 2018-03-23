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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'teki silahlı kavga - Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Gaziantep'teki silahlı kavga - Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

- Gaziantep 'teki silahlı kavga - Zanlıların adliyeden cezaevine götürülüşü Gaziantep 'teki silahlı kavga - Taksi durağında dün silahla vurulan baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te dün taksi durağı önünde baba ve oğlunun silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Parkı yanında faaliyet gösteren taksi durağında dün Mehmet (53) ve oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Bünyamin K. ile oğlu Selim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmek" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Selim K'nin ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini, babası Bünyamin K'nin olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Taksi Durağı Silahlı Kavga Cinayet 

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