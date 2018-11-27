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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'teki silahlı kavga - 2 zanlı gözaltına alındı - GAZİANTEP

Gaziantep'teki silahlı kavga - 2 zanlı gözaltına alındı - GAZİANTEP

- Gaziantep 'teki silahlı kavga - Silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı gözaltına alındı Gaziantep 'teki silahlı kavga - Kentte iki gün önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen ve H.Y'nin hayatını kaybettiği C.S'nin ise yaralandığı silahla kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.Kavganın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin M.Ç ve E.P. olduğunu tespit etti.Olayın failleri M.Ç. ve E.P'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından şüphelileri emniyete götürdü.25 Kasım'da Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.

Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

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