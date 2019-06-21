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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'teki orman yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'teki orman yangın kontrol altına alındı

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İtfaiye Aracı Gesi Trol 


- Gaziantep'teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaya kontrol altına alındı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kısımda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm arazide bulunan ağaç ve makilik bitki örtüsünün küle dönüştüğü öğrenildi. Yangın bölgesinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
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