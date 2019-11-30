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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'teki dev uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 kişiden 21'i tutuklandı

Gaziantep'teki dev uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 kişiden 21'i tutuklandı

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Dedektör Köpek 


- Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan ve helikopter, drone destekli operasyonda gözaltına alınan 56 kişiden 21'i tutuklandı. Gaziantep'in Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 960 polisin katıldığı ve 3 gün süren operasyon düzenlenmiş, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda yaklaşık 6.5 kilogram uyuşturucu yakalanırken 56 kişi ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 56 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (ÖSG-SD-
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