- Gaziantep'te zehirlendiği iddiasıyla 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı



- Gaziantep'te bir kolejde okuyan 34 öğrenci, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli mahallesinde bulunan bir kolejde 34 öğrenci, rahatsızlanınca kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin ediliyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (MB-

