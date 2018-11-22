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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

sis görüntüleri

Bild 

-detay görüntüler
-sisli kale görüntüsü

( GAZİANTEP )- Uçaklar sis nedeniyle Adana havaalanına yönlendiriliyor- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'e rötarlı geldi GAZİANTEP

- Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşüyor. Yoğun sis nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Gaziantep gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte günün ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren Gaziantep Havalimanına yoğun sis nedeniyle inemeyen uçakların Adana'ya yönlendirildiği öğrenildi. Gaziantep'ten havalanacak uçakların ise kalkış için sisin dağılmasını beklediği öğrenildi. Sisin öğleden sonra dağılması ve uçakların yeniden rutin seferlerine başlaması bekleniyor. Bakan Soylu'nun uçağı rötarlı geldi Öte yandan bir dizi program için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sis nedeniyle kentte rötarlı olarak geldi. Bakan Soylu'nun uçağı, yoğun sis nedeniyle güçlükle Gaziantep Havaalanına inebildi. Kentte, Cumartesi gününe kadar aralıklarla yağmur ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.
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