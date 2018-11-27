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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor İzle

Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor İzle

Kentin çeşitli noktalarından sis görüntüsü

Uçak Seferleri 

-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 90 metreye kadar düştü. Kentte yoğun sis nedeniyle hava ve kara yolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde ise etkisini arttırdı. Kentte hayatı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 90 metreye kadar düştü. Araçlar, sis lambalarını yakarak, yavaşca seyir edebilirken, hava yolunda da uçak seferleri iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndan uçaklar kalkış yapamazken, iniş yapacak uçaklar ise Adana Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. Öğlen saatlerinde sisin dağılması uçak seferlerinin de gecikmeli de olsa yeniden başlaması bekleniyor (SVY-SD-
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