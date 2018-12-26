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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor

Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor

Görüntü:

Kar Yağışı 

-kentten sis görüntüsü, araçlar, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Ülke genelinde kar yağışı başlarken Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi ise 20 metreye kadar düştü. Haftalardır zaman zaman etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücüleri sis lambaları yakarak, düşük hızla trafikte seyir edebiliyor. Kentte sis ile birlikte yer yer sağanak da etkili oluyor. (SD-Y)
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