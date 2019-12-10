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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu İzle

Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu İzle

sahte alkol operasyonunda görüntüler

Asad Kaçak Yılbaşı Kaçak Alkol Alkol Satışı 

-depoya girilmesi ve sahte alkollerin bulunması

( GAZİANTEP )- 39 şişe sahte alkol ele geçirildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi piyasadaki sahte, kaçak alkol satışının ve imalatının önüne geçmek için operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramalarda toplam 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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