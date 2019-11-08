Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı İzle

Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı İzle

İş yerine yapılan operasyon

Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu Sim Kart 

-Şüphelilerin üstlerinin aranması
-Detay görüntüler
-fotoğraf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te iş yerlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 7 adet bilgisayar hard diski, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı, 20 kupon ve bir miktar para ele geçirirken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı