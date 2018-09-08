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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te yağmur maratonu... Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için maraton koşusu yaptı

Gaziantep'te yağmur maratonu... Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için maraton koşusu yaptı

Görüntü: yağmurdan kaçanlar, koşuşturanlar

Sağanak Yağış Akalan Maraton 

-Yağmura aldırış etmeyenler
-Kentten ve yağmurdan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi adeta maraton koşusu yaptı, kimileri ise yağmuru umursamadı. Gaziantep akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ıslanmamak için adeta maraton koşusu yaptı, bazıları ise yağmuru hiç umursamadı. Vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen yağmurdan ıslanmaktan kurtulamadı Kuryeler de zorlandı Rüzgar ile birlikte etkili olan yağış, motorlu kuryeler de zor anlar yaşadı. Bir kurye ise motosikletin üzerindeki kolileri bez parçası ile kapatarak, yağmurdan korumaya çalıştı. Öte yandan kısa süren yağış esnasında yollarda su birikintileri de oluştu. (SD-İHS-Y)
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