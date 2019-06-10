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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı Haberi

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı Haberi

ZANLILARIN TUTUKLANMASI

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Harekete Geç 


- Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Nizip’in Namık Kemal Mahallesi’nde bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilde bulunan M.A.K., H.A.T., A.T., Y.K., ve İ.Ç. gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır olan 7 paket metamfetamin ile 2 paket bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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