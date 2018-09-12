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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı İzle

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı İzle

detay görüntüler,

Uyuşturucu Ticareti Polis Köpeği Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-polis köpeği ile yapılan arama görüntüleri,
-ele geçirilen uyuşturucu ve paraların sergilenmesi

( GAZİANTEP )- Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi GAZİANTEP

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması ve sokak suçlarının azalması için uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütmüş oldukları başarılı çalışmalar sonuç verdi. Yapılan operasyonlar sonucunda Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak Mahallelerinde bulunan 4 adrese baskın yapılırken, bin 250 adet uyuşturucu etkili hap, 345 adet ecstasy hap, 30 gram eroin, 15 gram metamfetamin (Ateş-Buz), 13 adet captagon, 7,5 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin 90 TL para, 2 adet hassas terazi, 3 adet silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında yakalanan ve gözaltına alınan 17 şüpheli şahsın sorgusu devam ediyor.
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