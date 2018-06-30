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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

- Gaziantep 'te uyuşturucu operasyonu - 17 gözaltı - Özel Harekat Şubesi ekiplerinin adreslere baskın düzenlemesi - Ekiplerin mutfakta derin dondurucuda saklanan uyuşturucuyu bulması - Ele geçirilen para, silah ve mühimmat Gaziantep 'te uyuşturucu operasyonu - Kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 kilogram metamfetamin, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ile 33 bin 500 lira ele geçirildi.Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

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