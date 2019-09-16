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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

zanlılardan detaylar

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-Ele geçirilenler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te ev ve araçlara yönelik yapılan operasyonlarda 1 kilo 826 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 10 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ikamet ve araçlara yönelik operasyonlarda toplam 1 kilo 826 gram metamfetamin(ateş-buz), 10 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli şahısın yasal işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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