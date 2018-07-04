Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine baskın: 5 gözaltı

-Narkotik köpek ile iş yerinde yapılan arama

-Ele geçirilen malzemeler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te narkotik timler yürüttükleri istihbarati çalışmalar sonucu bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi.

Uyuşturucu imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suzlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihabarati çalışmalar sonucunda, Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyeri ve eve baskın düzenledi.

Uyuşturucu imalathenesinin bulunduğu operasyonda ekipler Narkotik Arama Köpeği Onix'in de katıldığı arama çalışmalarında uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 gram efedrin, 32 kg kırmızı fosfor, 40 litre sarı renkli sıvı, 10 litre kırmızı renkli sıvı, 70 litre saydam renkli sıvı, kimyasal maddeler ve ekipmanlar (elektrikli ısıtıcı, cam fanus, plastik sürahi, terazi, blender, huni, filtre kağıt, kova, bidon) ile imal edilmiş 3 kilo 350 gram metamfetamin (ateş - buz) maddeleri ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, şahısların yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (SD-Y)

