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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te ulaşıma sis engeli İzle

Gaziantep'te ulaşıma sis engeli İzle

yoğun sis

Hava Sıcaklığı Uçak Seferleri Bild 

-araç trafiğinden görüntü
-tramvay seferlerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle kara, demir ve havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Gaziantep'te sabahın erken saatlerin itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 6 metreye kadar düştü. Azalan görüş mesafesi nedeniyle hava ve karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Gaziantep Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, tramvay ve araçlar da yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Sisle birlikte hafif yağışın da görüldüğü kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü.
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