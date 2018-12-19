Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

- - Kentten detay görüntüler GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Gaziantep 'te gece saatlerinden itibaren, özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.Hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği kentte yer yer yağmur da etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri kavşaklarda görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Gaziantep 'te sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.