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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te 'Tropik Kelebek Merkezi' kuruluyor Haberi

Gaziantep'te 'Tropik Kelebek Merkezi' kuruluyor Haberi

Gaziantep 'te "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden detaylar - Yapımı süren "Tropik Kelebek Merkezi" - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları Gaziantep 'te "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor - Gaziantep Hayvanat Bahçesinde Endonezya ve Filipinler'den getirilecek farklı türdeki 20 bin kelebeğin yer alacağı "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Oranın peyzajı, botaniği, iklimlendirilmesiyle dünyadaki bütün kelebek çeşitlerinin yaşadığı ve bütün kelebeklerinin görüldüğü yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar her yıl güçlenerek devam edince insanlar buraya bir daha gelmeye çalışıyor"GAZİANTEP (AA) - Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, farklı türde binlerce kelebeğin yaşayacağı "Tropik Kelebek Merkezi" kuruluyor.Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan hayvanat bahçesi, hayata geçirilen yeni projelerle turistlerin ilgisini çekiyor.Bu kapsamda hayvanat bahçesinde, Endonezya ve Filipinler'den getirilecek yaklaşık 120 türden oluşan 20 bin kelebeğin yaşayabileceği bir merkez oluşturulacak.Tropik Kelebek Merkezi'nde, kelebeklerin yaşamına uygun bir ortam hazırlanacak. 2 ay içerisinde tamamlanacak Tropik Kelebek Merkezi'nde çeşitli sürüngen türleri de yer alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Hayvanat Bahçesi içerisinde her yıl yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Göreve başladığında safari park yaptıklarını anımsatan Şahin, bu alanda hayvanlara birlikte yaşayabilme imkanı sağladıklarını dile getirdi. - "Yeni bir çekim gücü oluşuyor"Bu yılki yeni projelerinin Tropik Kelebek Merkezi olduğunu aktaran Şahin, "Oranın peyzajı, botaniği, iklimlendirilmesiyle dünyadaki bütün kelebek çeşitlerinin yaşadığı ve bütün kelebeklerinin görüldüğü yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar her yıl güçlenerek devam edince insanlar buraya bir daha gelmeye çalışıyor. Yeni bir çekim gücü oluşuyor." diye konuştu.

Muhabir Çekim Hayvan Hayvanat Bahçesi 

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