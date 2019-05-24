Gaziantep'te tramvay yolunda dehşet...Otomobile arkadan çarpan araç yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi İzle

-tramvay yolundaki otomobil

-yaralılar

-etrafındaki vatandaşlar

-ambulanslar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak tramvay yoluna girdi. Kazada yola savrulan 2 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Gaziantep Üniversitesi'nden Karataş Mahallesi'ne giden yolda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir eden bir otomobile arkadaş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, tramvay yoluna düştü. Kaza esnasında lüks araçta bulunan 2 kişi yola savruldu. kaza esnasında yolda tramvay geçmemesi ise daha büyük bir faciayı önledi. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve diğer araçların sürücüsü ise büyük panik yaşadı. Bir anda kaza yapan araçların ve yaralananların etrafını saran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

