Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te tramvay yolunda dehşet...Otomobile arkadan çarpan araç yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi İzle

Gaziantep'te tramvay yolunda dehşet...Otomobile arkadan çarpan araç yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi İzle

kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-tramvay yolundaki otomobil
-yaralılar
-etrafındaki vatandaşlar
-ambulanslar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarparak tramvay yoluna girdi. Kazada yola savrulan 2 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Gaziantep Üniversitesi'nden Karataş Mahallesi'ne giden yolda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir eden bir otomobile arkadaş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, tramvay yoluna düştü. Kaza esnasında lüks araçta bulunan 2 kişi yola savruldu. kaza esnasında yolda tramvay geçmemesi ise daha büyük bir faciayı önledi. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve diğer araçların sürücüsü ise büyük panik yaşadı. Bir anda kaza yapan araçların ve yaralananların etrafını saran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı