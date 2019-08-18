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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı

detaylar,

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yerinden görüntüler,
-araçlardan görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Nizip kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Ömer Alaca idaresindeki 27 B 4780 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybolunca şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucu aracın içerisinde bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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