Gaziantep’te trafik kazası : 2 yaralı



- Gaziantep'te seyir halinde olan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma Doğan idaresindeki 05 DT 676 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis karayolu 5. kilometresinde Doğan’ın direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce refüje sonra ağaçlara çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Cuma Doğan ve Sait Yılkı, 112 ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan kaza sonucunda devrilen ağaçlar ise, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

