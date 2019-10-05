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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

- Kaza yapan hafif ticari araçtan detaylar - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralı çocukların ağlamaması için eldivenlerinden balon yapıp onlara vermesi - 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.Mustafa Horoz idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.Bir süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Araçtakilerin Burç Ormanı'na pikniğe gittiği öğrenildi.

Hastane Ticari Araç Yaralı Çocuk 

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