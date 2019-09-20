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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü Video

Gaziantep'te tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü Video

Olay yerinden görüntüler

Sağlık Ekibi Jandarma 

-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep D-400 karayolunda tır ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Gaziantep D-400 karayolunda seyir halinde bulunan 28 MYM 118 plakalı tır, önünde seyir eden 27 AAT 289 plakalı traktöre çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.
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