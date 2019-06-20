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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te termometreler 41 dereceyi gösterdi İzle

Gaziantep’te termometreler 41 dereceyi gösterdi İzle

Termometreden detay

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Gesi Felaket 

-Parkta uzananlardan detaylar
-Elini yüzünü yıkayanlardan detaylar
-Röportajlar
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Türkiye'nin kuzeyi yağmur ve sel ile boğuşurken güneyinde ise sıcak hava etkiliyor GAZİANTEP

- Türkiye'nin kuzeyi yağmur ve sel ile boğuşurken, Güneydoğu Bölgesi'nde ise kavurucu sıcaklar etkili oluyor.. Türkiye'nin kuzeyindeki Trabzon ve Zonguldak gibi illerde insanlar şiddetli yağış ve sel felaketi ile boğuşurken, Güneydoğu ise sıcaktan kavruluyor. Sıcak havanın bunalttığı Gaziantep'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar ise doğal yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Kimileri ağaç gölgesinde ve çimlerde uzanarak sıcaktan korunmaya çalışırken kimileri ise çeşme başında yüzüne su çarparak serinlemeye çalışıyor. Sıcak havalara dayanamadıklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden de bu kadar çok sıcaktı. sıcaklara alışkınız ama yine de dayanamıyoruz. Biz de sıcaktan kaçmak için gölge yerler arıyoruz. Buralarda vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

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